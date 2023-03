Alex Belli e Delia Duran non posso avere figli: ecco il motivo

Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, i due hanno tentato di avere un bambino che però non è mai arrivato, Scopriamo insieme il motivo e che cosa hanno deciso di fare.

Dopo aver partecipato in qualità di concorrenti al Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno manifestato il desiderio di allargare la loro famiglia. La coppia si è data da fare per avere un bambino che però non è mai arrivato per via di alcune difficoltà.

A diffondere la notizia sono stati loro stessi in occasione di un’intervista. Queste sono state le loro parole del celebre attore:

Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita.

Tuttavia, i due ex gieffini del programma condotto da Alfonso Signorini non si arrendono. Infatti, con il fine di risolvere il loro problema hanno deciso di ricorrere alla scienza:

Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto.

Non è tutto. Delia Duran ha dichiarato di non prendere parte al cast dei concorrenti de L’Isola Dei Famosi proprio perché è pronta a diventare mamma. Attualmente, l’unico desiderio della showgirl è quello di allargare la sua famiglia.