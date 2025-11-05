Alex Belli e Delia Duran in dolce attesa: il grande annuncio

Alex Belli e Delia Duran stanno per diventare genitori! La coppia, famosa per il loro amore libero, ha annunciato la gravidanza durante un’intervista a Verissimo. Da tempo desideravano allargare la famiglia, ma i tentativi precedenti non avevano portato risultati. Ora, Delia ha rivelato di aver scoperto di essere incinta ad agosto, dopo oltre cinque anni di attesa. Per loro, si tratta di “una benedizione di Dio”.

Belli ha reagito con incredulità e gioia alla notizia. Adesso, consapevoli della futura genitorialità, hanno deciso di cambiare il loro stile di vita: hanno abbandonato la loro famosa relazione aperta. Delia ha dichiarato che non sono più una coppia aperta, ma invece molto sinceri l’uno con l’altra. Si definisce più trasgressiva rispetto all’attore, ma entrambi si considerano fedeli, scoprendo che il segreto della loro relazione è la condivisione dei pensieri e la trasparenza.

Alex Belli, nel corso dell’intervista, non ha perso l’occasione di rispondere a Katarina Raniakova, la sua ex moglie, che nel 2019 aveva insinuato che non potesse avere figli. Belli oggi chiama quelle affermazioni una “cattiveria”, spiegando che, non riuscendo ad avere un bambino, pensava che avrebbero potuto avere bisogno della scienza. Oggi considera il futuro figlio con Delia come “un dono del Creatore” e riflette su come la vita possa riservare sorprese quando meno te lo aspetti.