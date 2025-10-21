Alex Belli e Delia Duran in attesa del loro primo figlio

Alex Belli e Delia Duran sono in attesa di un bambino. La notizia, confermata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, è stata rivelata come certa grazie a fonti affidabili. Il giornalista ha notato che Duran indossava recentemente una collana degli angeli, tipica delle neo mamme, il che ha alimentato i sospetti sulla gravidanza.

Attualmente, Belli e Duran non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’indiscrezione. In passato, la coppia ha condiviso il desiderio di ampliare la propria famiglia, e ora sembra che quel sogno si stia avverando. Parpiglia ha sottolineato che la gravidanza è stata fortemente voluta da entrambi.

In passato, l’attore e la modella avevano rivelato le difficoltà di concepire in modo naturale e avevano considerato l’opzione della fecondazione medicalmente assistita, consigliata dai medici. Duran ha spiegato che, nonostante i tentativi, non erano riusciti a rimanere incinta e adesso stavano valutando l’inseminazione artificiale.

Alex e Delia stanno insieme da oltre cinque anni. L’attore aveva interrotto la relazione con Mila Suarez nel 2019 per unirsi alla modella venezuelana. Hanno ufficializzato il loro amore con promesse il 26 giugno 2021, ma la loro storia è diventata particolarmente chiacchierata durante la partecipazione a “Grande Fratello Vip 6”, dove Belli ha rivelato che la loro relazione presentava aspetti aperti. Durante il reality, ha sviluppato un’intesa con Soleil Sorge, portando a discussioni continue sull’intricata situazione sentimentale.