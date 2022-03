Non soltanto attore, musicista, gieffino, influencer, fotografo, circense, creatore di alchimie e chimiche artistiche, Alex Belli è anche un cantante. In pochi sanno che qualche mese fa è stato pubblicato su YouTube, Spotify e Apple Music Me Vengaré, il singolo del Man e Delia Duran.

La clip scovata da Novella 2000, è stata pubblicata il 14 settembre (il giorno dopo l’ingresso di Alex Belli al GF Vip) in esclusiva da ‘Mondo Spettacolo’.

“Il video del loro primo singolo dal titolo “Me vengaré” (ovvero “Mi vendicherò” in spagnolo). Il brano, ispirato a 007 James Bond, è realizzato da Massimo Spinetti con la collaborazione di Paola Rossi e di Efrem Sagrada su Etichetta Fantasy Records per Seven-Holding London, www.seven-holding.com. Il pezzo era pronto già in febbraio scorso, ancora prima del Festival di Sanremo, ma l’indice pandemico non ha favorito le attività legate a diversi settori artistici e alla loro promozione. Il brano farà parte di una Compilation dal titolo Movie-Lounge Vol.5, in cui verranno inclusi un Remix e una selection di 12 brani Lounge, Bossanova, Chill-Out, Jazz e Blues da Happy Hour”.

Per quale motivo Alex e Delia non ci hanno regalato al GFVip una performance alchemica di questa hit?

Alex Belli parla del singolo con Delia, Me Vengaré.

“Sì io e mia moglie abbiamo fatto un singolo. Tra l’altro è un progetto abbastanza ampio nel senso che progettiamo anche una serie su Netflix. Quindi c’è in lavoro una colonna sonora della serie in questione. Il video è ispirato un po’ al mondo di 007, ma anche al mondo di 50 Sfumature di grigio, quindi una roba un po’ caliente. Il titolo è Me Vengaré, perché io sono molto esterofilo, ho la Delia che è una venezuelana pazzesca. Questo è un pezzo in spagnolo con delle parti anche in inglese. Devo dire che sono soddisfatto, il brano è molto bello. Le immagini della clip sono molto particolari. Io nasco come musicista, poi modello e attore, sono diplomato in conservatorio, ho studiato 8 anni piano. Questo non tutti lo sanno, ma prima di diventare attore ho studiato per molto tempo musica”.