Alex Belli e Delia Duran aspettano un maschio in Italia

Alex Belli e Delia Duran aspettano un maschio in Italia

Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato il sesso del loro bambino durante un’apparizione nel programma ‘Storie al bivio’ con Monica Setta. La coppia ha rivelato di aspettare un maschio, previsto per marzo.

Nell’episodio che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, hanno anche condiviso i nomi che stanno considerando per il loro futuro figlio. Delia ha spiegato che i nomi scelti sono Gabriel o Roberto, in omaggio al padre di Alex.

Alex ha raccontato che la coppia stava cercando di avere un bambino da cinque anni e stava valutando la fecondazione assistita. Un viaggio a Napoli ha però cambiato le cose: Delia si è seduta nella “sedia della fertilità” ai Quartieri Spagnoli e poco dopo è rimasta incinta.

