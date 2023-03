Alex Belli durissimo con un gieffino: “Essere subdolo e manipolatore”

Il mese scorso Edoardo Tavassi al GF Vip ha tirato in ballo Alex Belli per prenderlo in giro, ma Oriana Marzoli l’ha difeso definendolo ‘un uomo molto bello e sensuale’.

Il Man ha replicato su Twitter dicendo: “Lasciando i giochi a parte ho visto cose brutte. Scontri esagerati, egoismo esasperato, odio, zero arte e intrattenimento. Ho notato dei personaggi che non fanno i conti con il proprio cuore e hanno solo individualismo allo stato puro“.

Alex Belli contro Tavassi: “Subdolo e anche manipolatore, va oltre al reality”.

Ieri sera Sonia Bruganelli si è scagliata contro Edoardo Tavassi: “Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te. E devo dire che mi dispiace per chi ti viene dietro e va contro a quello che vorrebbe fare magari. Tu non ti devi permettere di dire quello che vedo o non vedo, è il mio lavoro. Non permetterti di giudicare il mio lavoro, tu sei una persona che vive di reality e non entro nella dinamica di quello che fai tu“.

SCONTRO DURISSIMO TRA TAVASSI E SONOA BRUGANELLI! #GFVIP pic.twitter.com/saGJNVziVn — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

A fare eco alle parole di Sonia è arrivato Alex Belli, che su Twitter ha criticato duramente Tavassi: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”

A questo punto potrebbero anche regalarci un confronto alchemico nella prossima puntata.