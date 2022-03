Che Dayane Mello non avesse peli sulla lingua lo sapevamo da tempo, nella scorsa edizione del GF Vip ne ha dato prova in più occasioni. La bella brasiliana ha confermato il suo carattere impulsivo anche ieri sera mentre seguiva il GF (ed accusava il programma di scorrettezze) in diretta su Instagram. L’ex gieffina guardando l’entrata di Alex Belli in studio, ha dichiarato: “Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima“.

Ma la ciliegina sulla torta Dayane l’ha messa quando Alex Belli ha detto a Soleil di essere meno convinta e di volare più basso. A quel punto la Mello è sbottata: “Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso co*****e. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che me**a è? Dai che schifo”

Chissà che il Man non faccia partire una diffida alchemica.



Dayane ti amo da sempre e oggi un po’ di più #gfvip #Solearmy #mellos https://t.co/pE4pUCedhZ — Simona (@SDevinu) March 8, 2022

#mellos #gfvip nos ti video è la vita dayane e una Regina guardatelo cosa dice su Alex https://t.co/gdfUA436jK — dayane (@Basma54533835) March 8, 2022

dayane mello bloccherà alex belli su ogni piattaforma dal telefono della sua solei è così e noi amiamo vederlo#gfvip #solearmy #mellos pic.twitter.com/ygMzNHUVda — (@Marti__80) March 8, 2022

Alex Belli, il pensiero di Dayane.

“Lui lo conosco benissimo, da una vita a dire la verità. Sono 10 anni che ci conosciamo con Belli, facevo la modella e lui era il fotografo. Conoscendolo posso dirvi che non credo proprio che sia innamorato di Soleil. Perché lui e Delia sono fatti così e stanno sfruttando questo momento. Mi dispiace che tanti puntano il dito contro Soleil accusandola di essere andata con un uomo sposato. Dico questo perché noi dell’ambiente sappiamo tutto, sì la verità. Delia fa la vita libera e dice che va con uomini e donne ed è un suo diritto dirlo, però poi quella criticata è Soleil. Pensate che Alex belli e Delia hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo per noi che sappiamo. Alex potrà anche piacere alle donne, ma io non ci cascherei mai. Non è proprio il mio genere. Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.

L’articolo Alex Belli, durissimo attacco di un’ex gieffina: “Pazzo, è una M di uomo” proviene da Biccy.it.







Fonte