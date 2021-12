Durante l’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ha detto di voler lasciare Alex Belli. Nonostante tutto i due sono usciti insieme dalla casa di Cinecittà e Alfonso Signorini ha chiesto alla donna se avrebbe mai perdonato il marito. La Pantera del Sud America ha risposto che le sarebbe servito un po’ di tempo per metabolizzare tutto. Evidentemente le è bastato poco, perché ieri la Duran e Belli erano mano nella mano alla stazione Termini. A svelare questo scoop c’ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

A me stupiscono i telespettatori che sono scioccati da questa pace lampo. Se Delia avesse davvero voluto mollare Alex l’avrebbe fatto già ai primi “baci artistici”.

“Katarina dici che Delia Duran ha sofferto. Dai non ci prendiamo in giro almeno qui. Facciamo i seri. Dove va a vivere Delia? Tu le hai sentite le frasi di Alex Belli? Ha detto ‘le ho sistemato i conti’. Io sono andato a casa di Alex prima del GF Vip. Ho visto com’è la situazione. C’era la mamma di Delia, l’amica di Delia. tutti posizionati e Alex che comanda da narcisista. Perché ha uno spiccato senso narcisistico. Tu Katarina hai vissuto tutto. Dove deve andare Delia adesso? Tu mi dici che Delia sta soffrendo?

Comunque non credo che Belli farà di peggio. Perché Alex per la prima volta è diventato famoso in Italia. Dopo tanti anni ce l’ha fatta. Ha appagato il suo senso primario. E non è l’amore verso la donna, ma l’amore per Alex Belli. Ora non avrà più bisogno di fare queste robe qui per la fama, perché ha raggiunto la popolarità”.