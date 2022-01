Alex Belli è momentaneamente fuori dall’Italia, ma in edicola la sua faccia è finita sulla copertina di Nuovo Tv con tanto di titolo: “Vi amo tutte e due: andiamo a vivere insieme“. Le due sono ovviamente Delia Duran e Soleil Sorge che al momento sono dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Sempre in copertina si legge: “Scandaoloso GFVip. La pazza idea di Alex Belli: proporre un grande letto alla moglie Delia ed alla sexy Soleil”.

Una provocazione, una richiesta formale o altro?

Se da una parte Alex Belli sui social ha dichiarato di non vivere un rapporto di coppia aperta con Delia Duran ma di amore libero: “Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo. Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto“. Dall’altra la sud americana al Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto un rapporto a tre con Alex ed un’amica in occasione del compleanno di lui. “Ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna. Eravamo complici, c’era condivisione”. Soleil Sorge, dal canto suo, ha più volte messo in dubbio il matrimonio di Belli sostenendo che lui le avrebbe confessato sotto le coperte di essere innamorato di lei.

Delia ama Alex ed insieme a lui avrebbe avuto anche rapporti sotto le lenzuola con altre persone. Alex ama Delia, ma allo stesso tempo ama anche Soleil con cui avrebbe avuto dei “preli” sotto le coperte al Grande Fratello Vip. Soleil ama Alex, ma ama anche il ragazzo misterioso che avrebbe fuori ma che non sente da un mese.

Nel mentre gli sceneggiatori di Beautiful stanno annotando tutto.