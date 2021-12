Ieri sera Alex Belli ha avuto una piccola crisi mistico-artistica ed ha confessato a Soleil Sorge che sarebbe stato pronto ad uscire dal GF Vip se fosse entrata Delia Duran per un confronto (certo, come no).

“Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

La Sorge però non era convinta del discorso del suo amico speciale: “Onestamente non capisco molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. Poi perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla“.

Alex Belli: “Se Delia non mi aspetta non è la fine del mondo”.

La parte più interessante della chiacchierata notturna tra Soleil e Alex Belli è arrivata quando il ‘man’ ha detto che se Delia non sarà fuori ad aspettarlo, se ne farà una ragione.

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione. Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei. Credo sia un ragionamento razionale”.

Alex ha detto che se le cose non si risolvono con Delia… ne prende le sue responsabilità e ha pure detto che non finisce il mondo 🤭 #gfvip Ma cosa se mezz’ora fa diceva tutto il contrario. Aiutooo — Francesca 💋 (@sonoingenua_) December 7, 2021

Accendo e c’è Alex che parla a urtis alle 6 del mattino:

“Delia ha capito chi ha davanti capisci ?

Un attore ,un artista,multitasking …”#gfvip pic.twitter.com/SU4y8kK88B — La Stanza BLU ! (@BluStanza) December 7, 2021