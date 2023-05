Alex Belli commenta la rottura degli Oriele ed esplode la polemica

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nelle ultime 24 ore hanno dato il via ad un botta e risposta social tra storie, tweet e dirette nelle room. A commentare questo circo è arrivato anche il ringleader, il maestro dei circensi, il re delle chimiche artistiche, Alex Belli.

Una ragazza su Twitter ha condiviso un video in cui si vedono Oriana e Alex insieme ad un evento e ha scritto: “Oriana fregatene e datti all’amore libero“. L’attore ha messo like e poco dopo ha commentato: “Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”

Ovviamente questo semplice tweet ha alzato un polverone assurdo su Twitter, che ormai è quando di più simile all’inferno sulla Terra, un social che vive e si nutre anche di polemiche, bestemmie, insulti, minacce, tweet di persone che vomitano la propria frustrazione addosso al primo che capita. E al centro di questa nuova tempesta social c’è finito Alex.

oriana fregatene, datti all’amore libero pic.twitter.com/YMHlN2QLdW — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) May 30, 2023

co

Alex Belli e i commenti al suo tweet.

C’è chi ha apprezzato il tweet di Alex belli e chi invece l’ha duramente criticato: “Quanta ragione in queste parole e vi brucia perché ha detto la verità”. “Ora si mette anche lui che detto era tutto finito dove uscito questo st****o”. “Eccone un altro che vuole apparire sfruttando gli Oriele”. “Lui si è svegliato e ha detto boh perché non dare da mangiare al popolo di Twitter oggi”. “Il maestro ha parlato e adesso punto”. “Che belle persone che ha Oriana intorno a se tipo Alex che le ha appena dato della falsa. Ah che peccato bebè mia”. “Ha parlato e ha detto una grandissima verità”. “Il man capisce sempre tutto e meglio di tutti”. “Lui che è stato rilevante nella sua edizione solo grazie al suo rapporto con Soleil perché da solo era come se non esistesse io bho”. “Parla proprio lui, p**co Dio“.

Amen, andate in pace (e imparate a commentare la tv trash come se non fosse la vita di vostra sorella).