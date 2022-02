Ormai conosciamo bene tutti i dettagli della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Dopo le prime frasi dette a metà dell’autunno scorso in cui il Man parlava di ‘apertura mentale’, ‘amore telepatico’ e ‘libertà sentimentale‘, adesso i due hanno spiegato benissimo il loro ses amore libero. Non soltanto le condivisioni in camera da letto con altre donne (tra cui la loro amica speciale Stella Starlight), Delia ha anche raccontato un aneddoto preciso su uno degli ultimi compleanni del suo uomo. La bella venezualena in passato ha regalato al compagno una notte con una delle sue migliori amiche.

“Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”.

Ora però le cose potrebbero cambiare per i protagonisti di questo GF Vip. Sembra infatti che Alex Belli abbia deciso di chiudere la coppia. Addio quindi all’apertura altruistica e all’amore libero.

Alex Belli: “La nuova parola d’ordina è esclusività”.

Ieri i quasi sposini giocavano a biliardo e l’attore ha detto alla fidanzata di voler cambiare un po’ di cose nella loro vita sentimentale: “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘”.

Se prima almeno c’era una soap opera (mal recitata), adesso di vedere questi due attori che amoreggiano per la casa del GF Vip non ci ne frega proprio NULLA. Quindi i – quasi – coniugi Belli possono tranquillamente andare a casa loro a praticare la nuova regola del gioco: ‘esclusività‘. Perché il game ci piace se è fatto di catfight da telenovelas messicana, pianti artistici e sceneggiate telepatiche, ma di vedere Delia che si strofina addosso ad Alex Belli e di lui che con voce baritonale le sussurra quando la desidera non ci importa…



Alex a Delia ‘il nuovo game è l’esclusività’ #gfvip — nobody (@Nobodysayops) February 18, 2022