Alex Belli chiarisce il mito del poliamore in Italia

La recente gravidanza di Delia Duran ha sollevato diverse polemiche riguardo alla relazione con Alex Belli, che ha cercato di chiarire la situazione. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, molte voci sono circolate su un presunto poliamore tra i due, ma Belli sostiene che il loro rapporto è esclusivo e tradizionale.

In un’intervista, ha risposto anche alle affermazioni della sua ex moglie, Katarina Raniakova, che in passato aveva dichiarato che Alex non potesse avere figli. Oggi, con Delia in dolce attesa, Belli sottolinea di aver sempre desiderato un figlio, anche se non in modo ossessivo. Ha raccontato di aver pensato alla fecondazione, ma di essere stato spaventato dall’idea di un nuovo percorso complesso e emotivamente faticoso.

Belli ha anche annunciato di aver denunciato l’ex moglie per diffamazione, ritenendo inappropriato il suo commento su Instagram. Ha affermato di non aver mai avuto problemi di fertilità, e che eventuali incompatibilità genetiche non sono un’assenza di capacità di avere figli.

Con la gravidanza di Delia, gli haters si sono scatenati con domande pungenti sulla paternità. Belli ha reagito con ironia, chiarendo che le insinuazioni riguardo a una vita di coppia aperta erano semplicemente parte di un gioco televisivo.

Ha rimarcato che il loro amore è autentico e libero, ma non implica relazioni con terze persone. Infine, ha rivelato che, durante il reality, era consapevole di dover intrattenere il pubblico, ammettendo che molte situazioni erano curate per tenere viva l’attenzione.