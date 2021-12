Nonostante Alex Belli si sia sbilanciato ammettendo di provare qualcosa di più di un’amicizia, Soleil Sorge sembra sempre più diffidente verso di lui. Ieri sera i due hanno litigato e la gieffina ha anche insinuato che il suo coinquilino si sia messo d’accordo con Delia Duran per creare finte paparazzate e teatrini di gossip. Durante la notte l’attore di CentoVetrine ha abbracciato l’amica speciale e le ha fatto una dichiarazione molto forte: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. […] Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è, anche se mi fa arrabbiare di brutto. Mi piace in ogni modo anche nei momenti di scontro“.

Adriana Volpe però non si è fatta incantare dalle nuove dichiarazioni del man e su Twitter ha commentato: “Per me è innamorato di se stesso e delle sue videoclip. Alex = narcisista artistico. E prima “mi sono innamorato di te” e poi “Soleil è stanca, travisa le cose” e poi “io resetto tutto quando esco” Alex ma lo impariamo bene questo copione o no?”

E io direi che adesso è ora per Soleil di prendere una decisione: o si dichiara al suo amico artistico, oppure prende la strada del “complotto” una volta per tutte e si allontana.

Alex “io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?” #gfvip pic.twitter.com/jSAJUr2vNG — Heos▲ (@Auro_27) December 2, 2021

#gfvip Dopo la forte litigata di ieri tra Soleil e Alex è tornato il sereno e questa notte si sono addormentati abbracciati.

Addirittura Belli le ha sussurrato

“Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?” è solo un copione scritto da tempo e una telenovelas mal recitata pic.twitter.com/K13dLMsjQo — ORTENA (@ORTENA13) December 2, 2021

Qui è scritto chiaramente che Soleil è complice solo che è molto più furba di Alex #gfvip https://t.co/7W64CTSGqt — Accidia✨ (@Rosy0061) December 2, 2021

Alex Belli si confida con Biagio.

“Man abbiamo fatto una notte bellissima, proprio bella. Ci siamo parlati e detti tanto. Siamo arrivati insieme ad una conclusione. Ieri eravamo andati a letto con un altro mood. Io e lei non ci dobbiamo vergognare se ci amiamo, ci stimiamo, ci si vergogna di odiare o provare cose brutte. Noi del nostro amore non dobbiamo avere paura. Secondo me è veramente bellissimo celebrare l’amore in tutte le sue forme. Se tu testimoni quello che hai nel cuore sei libero. Nel mondo c’è tanta cattiveria, quindi esaltiamo l’amore e la bellezza del bene che proviamo. Secondo me è bellissimo, davvero bellissimo”.

Ma questo ha imparato a memoria le frasi che si trovano nei Baci Perugina?