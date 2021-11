Soleil Sorge è nerissima dopo l’ennesimo attacco di Delia Duran, e adesso Alex Belli non sa più cosa fare. Il ‘man‘ di questo ‘game‘ ha cercato di giustificare la moglie, provando a non far innervosire troppo la sua amica speciale. Ora però salta fuori un retroscena trash. Sembra infatti che l’attore di CentoVetrine abbia cercato di mandare un messaggio a sua moglie, attraverso un biglietto consegnato a Lorenzo Amoruso, che è rimasto nella casa del GF Vip per una notte. A svelarlo è stata Manila Nazzaro a Francesca Cipriani e Carmen Russo: “Quello che è successo tra Delia, Soleil e Alex è stato forte. Sono accadute delle cose poco piacevoli anche per i nostri amici. Comunque Alex carino ha dato un bigliettino a Lore. Sì, ha dato un biglietto a Lorenzo. Poi Alex stava giù, non è sereno“.

Ma la cosa più bella di questa scena è stata la reazione di Carmen Russo alla confessione di Manila. La ballerina e coreografa ha finto di non aver sentito: “Ah, certo, sì, ok. Oddio che male questi orecchini, me li tolgo”.

Alex ha dato un bigliettino a Lorenzo per Delia #gfvip — _thats90s🌵 (@thats90s1) November 9, 2021

Alex ha dato un bigliettino a Lorenzo? Detto da Manila ora #GFVIP — Alfo (@AlfoTw) November 9, 2021

Alex Belli cerca di difendere Delia.

“Noi non possiamo sapere cosa è successo a Pomeriggio 5. Magari ha ripetuto della gatta morta in maniera ironica. Può essere che noi ne stiamo facendo un dramma più grande di quello che è fuori. Di sicuro vorrei parlarle ancora. Se torna le spiegherei meglio che non deve preoccuparsi. Questa storia deve avere un epilogo. Mica possiamo andare avanti così con lei che pensa che io e te [Soleil] abbiamo un interesse che va oltre l’amicizia. Tanto vedrai che ne riparleranno e la questione non è chiusa qui. Quindi spero che mi diano la possibilità di riparlarle. Sole non ti scaldare, sono sicuro che Delia adesso avrà capito che può stare serena”.