Ogni volta che il GF organizza i party a base di balli e drink, i concorrenti si lasciano andare e regalano il trash più inaspettato. In poche ore Delia Duran ha limonato Soleil, Alex Belli e la Sorge hanno litigato e si sono dichiarati amore, ma in pochi si sono accorti che il Man ha baciato Jessica Selassié! Probabilmente il bacio artistico dato alla principessa non è andato in onda, ma la sorella di Lulù l’ha raccontato stamani all’amica Sophie Codegoni.

“Se mi ha baciata? Sì, davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito, sì. No cioè con Delia accanto fai queste cose? Bo non lo so. Se stanno iniziando un game? Sì. Perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida. Sì, Delia si è data un limone con Soleil, mi ha detto Antonio che proprio lui le ha viste”.

Alex Belli confessa di aver baciato Jessica.

Stamattina Alex Belli ha rivelato a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan di aver baciato la Selassié: “Mani, giusto per la cronaca, perché è doveroso che io ve lo dica, anche io ho dato un bel bacio in bocca, ma a Jessica. Sì c’è stato questo bacio anche tra di noi“.

Delia Duran non si è affatto arrabbiata per questo gesto alchemico del quasi marito ed ha spiegato il perché a Manila: “No che non mi sono arrabbiata e sapete perché? Ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme. Per fare queste cose dobbiamo essere insieme, perché se lui lo fa da solo è diverso ed ha un altro sound. Come dico sempre la condivisione è questo“.

A questo punto manca giusto un bacio lirico tra Alex Belli e Katia Ricciarelli.