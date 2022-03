Scintille a distanza tra Alex Belli e un concorrente del GF Vip. Tutto è nato per la nomination che Delia Duran ha dato a Barù. La bella venezuelana ha confessato al coinquilino di averlo votato: “Sono sincera devo dirti la verità, ti ho votato, però di volevo spiegare il motivo. La mia motivazione è stata vera, ho detto che non ho legato con te come ho legato con gli altri. Non si tratta di antipatia, anzi, a me stai molto simpatico e c’è un bel rapporto spero. Poi dici che io e Alex abbiamo finto, ma al di là del rapporto tra me e Alex, devi vedere quello che è successo qui dentro la Casa“.

Il toscano però non ha sentito ragioni ed ha tagliato corto: “Figurati, tu non devi sentirti in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere più fuori di qui. Sarai anche buona, ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me ma molto di più con Jessica o con Lulù dopo averle insultate solo qualche settimana fa. Mi spiace ma dopo il GF te e Alex non voglio proprio vedervi, questo è quanto. Giuro, se poi ti vedo per sbaglio ok. Ma non solo Alex, anche te da sola non voglio rivederti“.

Alex Belli risponde a Barù su Twitter: “Questa è soltanto cattiveria gratuita”.

Il Man sarà anche fuori dal Game, ma nessuno può impedirgli di essere circense e andare in overbooking su Twitter. Ieri sera Alex Belli ha risposto a Barù dicendo che la sua è cattiveria gratuita: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?”

Confronto alchemico in arrivo tra Alex e Barù stasera al GF Vip?