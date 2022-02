Il vero protagonista del GF Vip 6 è solo uno ed è Alex Belli. Dentro e fuori dalla casa di Cinecittà il Man continua a creare dinamiche e ad essere centrale nella narrazione. Oggi Belli ospite di Silvia Toffanin a Verissimo è tornato a parlare di Delia e Soleil.

“Io ho chiesto scusa a Delia e le ho detto a casa nostra ‘le persone possono sbagliare, dall’amicizia siamo andati oltre’. E Delia mi fa ‘ok, ti perdono, cancelliamo tutto e andiamo avanti’. Sì io sono innamorato di Soleil, Silvia lo ammetto. Il concetto è che ci sono varie forme d’amore , puoi amare una donna e poi in maniera diversa di un’altra e così è successo a me. Vorrei essere rispettato e non linciato. Però attenzione che non ho detto che voglio fare una troppia. Anche se Soleil è unica e la amo, ho una grande complicità con lei. Però mai ho detto che voglio stare in un rapporto/matrimonio a tre. Tra me e sole c’è una grande complicità e poi ovviamente un’intesa er0tica molto alta”.

Alex Belli: “Non direi mai addio a Soleil per Delia”.

“Se Delia mi dice ‘o me o lei’? Non vedo perché dovrebbe dirmi così. Perché privarmi di un rapporto? Trovo molto riduttivo ragionare così. Quindi mi auguro che non mi dica una cosa del genere. No, non sarei disposto ad allontanare Soleil. perché non fa parte del mio modo di comportarmi, io non sono fatto così non ragiono in questa maniera. Delia sa bene che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà. Però la mia vita non è centrata su quello che faccio nel letto”.

Il colpo di scena: “Mi sottrarrò, Silvia vi stupirò”.

“Il mio colpo di scena? Nella drammaturgia che mi contraddistingue, come dice Soleil, quello che voglio fare è sottrarmi completamente. Desidero uscire di scena e andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione. Lunedì mi vedrete al GF per contratto, ci sono delle logiche e lo sai Silvia. Però dopo lunedì non mi vedrete. Non ci credi Silvia? Dai lanciamo questa sfida ragazzi. Pronti per la mia sottrazione?”

Quanto durerà questa sottrazione del Belli? Io punto a 3 giorni.