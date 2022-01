Negli ultimi giorni Alex Belli ha trollato tutti. L’ex gieffino ha finto di aver lasciato l’Italia e invece era nella sua Factory milanese e ieri sera è arrivato al GF Vip e come al solito è stato uno dei veri protagonisti della puntata. Alfonso Signorini addirittura ha intervistato l’attore di CentoVetrine e gli ha posto 10 domande scomode. Tra le tante cose, il conduttore ha chiesto al ‘Man’ se avesse mai avuto una chimica artistica con un altro maschio: “Ok, ho una domanda di riserva: l’hai mai fatto con un uomo?”

Alex Belli ha risposto senza farsi troppi problemi ed ha rivelato di aver avuto esperienze con altri uomini, ma sempre “in condivisione” con delle donne.

“Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente. Sai l’amore è libero. L’amore Alfo è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo Urtis. Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”.

Alex ha una grande occasione: chiarire una volta per tutte i rapporti, gli equilibri, le parole dette e non dette. O dentro o fuori. #GFVIP pic.twitter.com/FZT5r2BbJf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Alex Belli e le preferenze di Delia.

Belli ha ammesso di essersi divertito anche in compagnia di altri uomini, ma evidentemente sono storie che appartengono al passato. Delia Duran infatti ieri sera in diretta ha detto che nei momenti di condivisione con il marito preferisce che ci siano soltanto altre donne: “No nessun altro uomo nei nostri giochi e alchimie, soltanto ragazze, ma devo sentire una connessione con queste donne. Io sono attratta anche dall’anima della persona e Soleil non è il mio tipo assolutamente“. Il Belli ha confermato le parole della moglie: “Sì è vero, probabilmente lei preferisce la compagnia femminile diciamo in questo modo dai“. Nulla di strano, visto che la Duran ha fatto coming out dichiarando di amare anche le donne.