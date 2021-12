Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato le immagini in cui Alex Belli dichiara di essere innamorato di Soleil Sorge. Messo davanti all’evidenza il ‘man’ ha ammesso di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina. Subito dopo l’attore ha però aggiunto che il suo amore per Delia resta intatto. Il gieffino ha concluso il suo confronto con Signorini dicendo che si possono amare anche due persone contemporaneamente (e questo secondo me è vero, ma non penso sia il suo caso).

Alex ammette di trovarsi davanti ad un sentimento più grande di lui… che non sa gestire… fino ad ammettere di essersi innamorato di Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/lXOEcPlr1R — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

… ma dopo le parole spese nei confronti di Soleil, cosa penserà Delia? Si possono amare due persone con la stessa intensità? #GFVIP pic.twitter.com/wihCohChgq — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

Alex non vuole far soffrire Soleil e non vuole far soffrire Delia: allo stato attuale delle cose… è davvero un proposito realizzabile? #GFVIP pic.twitter.com/3fmy28NX5t — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

Alex Belli e i sentimenti che prova per Delia e Soleil Sorge.

“Poche volte mi sono sentito così Alfo. Perché io sono una persona che ha sempre il controllo della situazione. Questo sia nel lavoro, che a livello umano, ma anche di me stesso. Tutto quello che ho vissuto con Sole è stato un viaggio pazzesco. Le cose sono nate come un’amicizia pazzesca. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore… mai, mai, mai, non pensavo di poter provare qualcosa di così forte. Non combatterà questo amore, ma voglio capire bene cos’è. Come ne vengo fuori? Devo realizzare che siamo dentro ad una bolla. A me piacerebbe tenere Soleil con questo stato e modo che abbiamo di comunicare ed essere liberi. Se c’è qualcosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare. Nel mondo c’è tanto odio. Tra me e Soleil è tutto molto reale. Delia penso che sappia benissimo che io la amo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare una donna, nonostante abbia anche un’altra situazione?”.

