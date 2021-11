A poco più di 24 ore dalla battuta infelice su Manuel Bortuzzo e le sue condizioni, Alex Belli ne ha combinata un’altra. L’attore continua a lamentarsi degli “spintoni” che gli ha dato Aldo Montano e anche oggi ne ha riparlato. In merito a questa situazione Davide Silvestri ripete che entrambi sono in torno, Belli per aver provocato con le parole e lo sportivo toscano per essere passato “alle mani”. Poco fa i due amici si sono uniti a Jo Squillo in sauna e anche lei ha concordato con Davide, secondo lei le colpe sono da dividere tra Alex e Aldo per motivi diversi. L’ex protagonista di Centovetrine però non era d’accordo con i due coinquilini ed ha tirato fuori una metafora davvero orrenda. Secondo lui, proprio come molte persone giustificano la violenza sulle donne dicendo ‘sì ma loro provocano i mariti‘, anche lui sarebbe stato vittima di questo ragionamento. Jo però ha preso la frase del gieffino quasi come una giustificazione alla violenza che subiscono da sempre le donne.

Alex Belli e l’assurda metafora sulle donne.

Alex: “Nessuna presunta provocazione può portare alla fisicità. Poi per un ragionamento così, allora se ci fosse un atteggiamento che per qualcuno è provocatorio è giusto che le donne vengano picchiate dai mariti? Ok, quindi questo volete dire?”

Jo: “Ma dai, ma sei fuori a dire una roba del genere? Dai ma che cosa vuol dire? Cioè, quindi secondo te le donne vengono picchiate dei mariti perché provocano? Ascolta dai per favore che cavolata che stai dicendo. facciamo che non ho capito che è meglio”.

Davide: “Non entriamo in discorsi che non c’entrano proprio nulla. Alex su cambiamo discorso adesso”.

Alex: “Ragazzi non avete capito la metafora. Io non ho provocato niente, ho detto semplicemente quello che in quel momento lì mi era venuto da dire e mi sono beccato uno spintone da lui.”.

Io adoro Silvestri che cerca sempre di mettere un pezza sugli scivoloni dell’amico. La metafora era davvero fuori luogo (però mi pare ovvio che Belli non abbia accusato le donne di provocare gli uomini), ma a me sconvolge di più il fatto che il 38enne non si renda conto di aver avuto un atteggiamento provocatorio con Montano, che però ha comunque sbagliato spintonando il coinquilino.

Ma guardate un pò se devo ritrovarmi a difendere un personaggio che neanche mi piace.

Alex voleva semplicemente dire che sia che sia un uomo sia che siano le donne, alle provocazioni non si risponde con le mani.

Riprendetevi cavolo! #gfvip — moresara_lessdrama (@moresara_) November 5, 2021

Sbaglio o ALEX fa metafore oscene con la violenza sulle donne? Ma questo non sta bene proprio… #gfvip — NAPOLITERRAMIA (@_napoliterramia) November 5, 2021