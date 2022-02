Ieri notte dopo un po’ di balli e qualche drink, il triangolo alchemico si è riunito in sauna. Tra Alex Belli e Soleil Sorge è scoppiata una lite surreale in cui la gieffina ha iniziato ad urlare in inglese e italiano. L’influencer ha accusato l’amico speciale di aver minimizzato il loro rapporto, quando in realtà in più occasioni lui le ha confessato di essere innamorato di lei.

“Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”.

Alex Belli si è innervosito e (come sta facendo da giorni) ha provato a far esporre Soleil. Il Man ha chiesto alla Sorge di ammettere i sentimenti che prova per lui: “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me ciccia“.

Soleil contro Alex Belli: “Ci eravamo innamorati, adesso mi hai deluso”.

Tra un ‘shut the fu** up’ e un ‘this is bullsh*t’, Soleil ha ammesso che si stava innamorando di Alex Belli: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando! Però io a differenza tua ho cercato di frenarmi. Hai sbandato e continuavi a dirmi cose pesanti che non ho detto per tutelarti. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso. Schifoso, mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi! Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non racontare bugie adesso“.

Provocata da Alex Belli, ad un certo punto Soleil si è messa ad urlare ed ha ammesso di averlo amato: “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che ca**o stai parlando?!”

Per fortuna che Soleil voleva sfilarsi dal triangolo, adesso c’è più dentro di prima.

Alex e Soleil che litigano come due innamorati persi e delia che ascolta in silenzio, sono totalmente rinsavita

