Alex Belli ieri è stato ospite a Verissimo e nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin, gli ha fatto sapere che la redazione aveva contattato per dei video messaggi per lui anche l’ex moglie Katarina e l’ex fidanzata Mila Suarez. Ma se la prima si è rifiutata di farlo, la seconda ha accettato.

Il video messaggio di Mila Suarez però Alex Belli ha preferito non vederlo: “Se volessi non sentirlo? Mi dà fastidio, posso non vederlo? Ve lo chiedo cortesemente“.

La produzione l’ha ovviamente accontentato, ma poco dopo il video lo ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale (dove ora non c’è più, qualcuno lo ha rimosso). Per fortuna i miei colleghi di Novella 2000 hanno trascritto tutto in tempo. Ecco cosa ha dichiarato la Suarez:

“Ciao Alex. Ho seguito un po’ il Grande Fratello e posso solo dirti che sei peggiorato veramente. Lo che mi odi perché una donna che vale non può stare vicino a te. Mi ricordo quando venivi a chiedere scusa per tornare a casa. Ma ho capito che persona sei. Sei una persona che è meglio perdere che averti vicino. Alla fine questo film l’avevo già visto. Questa storia poi, fai sempre lo stesso schema. Sei bravo a far innamorare le donne e questo posso dirlo”.

Poi:

“Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tu Alex sei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. Scappavi di casa e tornavi dopo 24 ore. Non sai neanche cosa vuol dire avere sentimenti, perché sei sempre stato un uomo egoista che pensa solo a se stesso. E basta”.

Alex Belli a Verissimo rifiuta di vedere un video di Mila Suarez, lei reagisce male

Venuta a conoscenza della non-messa in onda del suo video messaggio, Mila Suarez si è così sfogata su Instagram: