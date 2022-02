Alex Belli è l’uomo del momento (anzi, il man del momento) ed ovviamente non poteva mancare a Sanremo, dove attualmente al Teatro Ariston si sta svolgendo il 72esimo Festival della Canzone Italiana.

L’attore chiaramente non è a Sanremo perché ospite del Festival di Amadeus, ma si trova nella città ligure perché chiamato da un noto locale, come scritto da Dagospia.

Dalle parole, ai fatti. Alex Belli, non ha solo presenziato all’evento ma ha pure cantato insieme a Guenda Goria il brano Con Il Nastro Rosa di Lucio Battisti.

Ed io che da un momento all’altro mi aspettavo un ESMERAAAALDAAAAA!

I AM SCREAMING. Stefano & #Rosalinda & Alex Belli singing together in 2022 at #Sanremo. 🗣️ pic.twitter.com/DnAi28z5Ap

