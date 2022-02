Delia Duran non è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip dallo scorso 15 gennaio, dato che – secondo Alex Belli – lei è entrata telepaticamente in gioco già da settembre. Telepaticamente, sì.

“Sei entrata al Grande Fratello, hai fatto un casino della madonna, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio” – ha esordito Alex Belli parlando con Delia Duran – “Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima. […] Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre”.

Qua Delia Duran è apparsa visibilmente confusa ed Alex Belli ha aggiunto:

“Tu sei entrata con me il 13 settembre. Quando loro [gli autori, ndr] mi hanno chiesto: ‘Secondo te Delia si meritava la finale?’. Io ho detto: ‘Sì, perché in verità lei non è entrata un mese fa. E’ entrata con me il 13 di settembre. E ha vissuto con me, in maniera telepatica, questo lungo viaggio“.

Dopo il bacio d’opera, l’amicizia artistica ed il massaggio altruistico ci mancava solo il gioco telepatico.



Alex Belli a Delia Duran: “Ti amo, ma sei andata in overbooking”

Oltre il percorso telepatico, ieri sera Alex Belli ha detto a Delia Duran di essere andata in overbooking.

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.

Sono ipnotizzato.