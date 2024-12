Alessio Pollacci, regista del Grande Fratello: la polemica contro chi critica il programma

Alessio Pollacci, storico regista del Grande Fratello, ha colto l’occasione di un’intervista nel podcast Il Salotto per esprimere il suo disappunto riguardo alle critiche ricevute dal programma. Ha sottolineato che molte delle opinioni negative provengono da persone che non hanno una comprensione approfondita del lavoro e delle dinamiche che si celano dietro alla produzione. Pollacci ha tracciato un parallelismo con il mondo del calcio, evidenziando come il pubblico possa giudicare solo sulla base delle immagini senza conoscere le reali circostanze che influenzano le decisioni, come l’allenamento di un calciatore.

Il regista ha accennato al fatto che la critica odierna è facilitata dai social media e dai blog, che spesso non forniscono un’analisi informata. Ha rivelato di aver smesso di leggere questi siti, non per timore delle critiche, ma perché spesso non comprendono il lavoro tecnico che sta dietro al programma. Secondo lui, molte delle osservazioni fatte riguardano solamente il contenuto, trascurando le complessità del processo creativo.

Pollacci ha notato che i fan del Grande Fratello esprimono insoddisfazione per il contenuto, il che riflette una disconnessione tra ciò che viene proposto e le aspettative del pubblico. Le statistiche delle ultime edizioni del programma confermano queste preoccupazioni, con le medie di ascolto in calo: la stagione 2021/2022 aveva una media del 20%, la 2022/2023 si è attestata sulla stessa percentuale, mentre la stagione attuale è scesa al 17%, passando attraverso un cambiamento di linea editoriale e l’addio al “Vip”.

Pollacci ha concluso il suo sfogo sottolineando che, nonostante le critiche, la responsabilità per il successo o il fallimento di un’edizione non ricade solo su di lui, ma è un risultato collettivo che dipende anche dai cast e dalle dinamiche proposte. Ha espresso quindi la sua frustrazione nei confronti di coloro che lo giudicano senza avere chiara la realtà del lavoro svolto e ha invitato a una maggiore comprensione del lavoro di produzione televisiva.