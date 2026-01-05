Alessio Pilli Stella parla di Uomini e Donne

Alessio Pilli Stella, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, riflette sulla sua ricerca dell’amore nel programma e spende parole di apprezzamento per Barbara De Santi. Alessio è considerato uno dei cavalieri più chiacchierati del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, spesso accusato di essere in studio per fare l’opinionista più che per cercare veramente l’amore.

Dopo la fine della sua relazione con Claudia Lenti, Alessio è tornato nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ammette di trovarsi sentimentalmente in una fase down dopo le ultime delusioni, ma di mantenere sempre viva la speranza di innamorarsi. Alessio confida di essere l’uomo più odiato del parterre e di non curarsi troppo del giudizio degli altri, poiché crede nel programma basato sui principi di moralità, coerenza e reali sentimenti.

Alessio ha anche parlato del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, confessando di avere quattro grandi pilastri che è pronto a difendere con le unghie e con i denti: Gemma Galgani, Barbara De Santi, Gloria Nicoletti e Sabrina Zago. In particolare, ha espresso grande stima per Barbara De Santi, definendola una donna di un’intelligenza rara e simile a lui nel modo di esporre i propri pensieri senza curarsi del giudizio altrui. Alessio ha anche ammesso di essere intervenuto per convincere Barbara a non lasciare la trasmissione dopo una brutta discussione con Edoardo. Tuttavia, ha chiarito che con Barbara c’è solo amicizia e non c’è spazio per un ritorno di fiamma da nessuna delle due parti.