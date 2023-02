Alessio o Paky: solo uno di loro al Serale? Parla Alessandra Celentano

Alessio Cavaliere o Pasquale Brunetti (noto ai più semplicemente come Paky), chi accederà al serale di Amici? Il pensiero che possa passare a quella fase solo uno di loro due è stato alimentato da Alessandra Celentano che proprio nel daytime di oggi li ha paragonati e valutati. Questo perché “il serale deve essere al meglio”.

“Ti sono umanamente vicino per quanto mi hai raccontato” – ha dichiarato Alessandra Celentano a Paky riferendosi alla morte di sua mamma – “Ma quando si lavora i problemi, che più o meno abbiamo tutti, dobbiamo metterli da parte. Siamo a un passo dal serale e io devo pensare al meglio per il serale che deve essere al meglio. Un discorso che faccio in generale, non necessariamente per i miei allievi. Per questo motivo voglio chiamare Alessio”.