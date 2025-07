Alessio Lisci: dalla gavetta ai successi in Liga

Alessio Lisci è un esempio di perseveranza e determinazione nel mondo dello sport. A quasi 40 anni, sta vivendo un momento di grande successo come allenatore dell’Osasuna, squadra militante nella Liga spagnola.

La sua carriera è iniziata in Italia, dove ha allenato solo squadre dilettantistiche e i Pulcini della Lazio. La sua vita ha preso una svolta significativa quando una borsa di studio Erasmus lo ha portato a Valencia. Inizialmente pensava di rimanere solo pochi mesi, ma la sua esperienza in Spagna lo ha trasformato profondamente. Lisci ha iniziato a lavorare nel commercio di prodotti alimentari, ma ha trovato la sua vocazione nel calcio, diventando un punto di riferimento nelle giovanili del Levante.

La sua ascesa prosegue: nel 2021 viene promosso ad allenatore della prima squadra del Levante e, successivamente, si distingue anche con il Mirandés in Segunda División, sfiorando la promozione nella massima serie. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato di come si manteneva vendendo prodotti nostrani ai ristoranti italiani di Valencia nei primi anni.

Ora, Lisci ha firmato un contratto con l’Osasuna valido fino al 30 giugno 2027, puntando a ripetere il successo e a dimostrare che la passione e il lavoro costante portano a grandi risultati. La sua carriera continua a crescere, nell’attesa di altre sfide che lo attendono nel campionato spagnolo.