L’Isola dei Famosi nel corso delle prossime settimane vedrà sbarcare altri sei naufraghi nuovi di zecca, ma fra loro non c’è Alessio Guidi, lo studente toscano noto per aver partecipato a Ciao Darwin e La Pupa e il Secchione.

Intervistato da Lorenzo Amatulli per il programma Mi Casa Es Tu Casa su Teleregione Toscana, Alessio Guidi ha confessato che gli piacerebbe partire per l’Honduras (e più in generale fare un reality show).

“Io farei sia il Grande Fratello Vip che l’Isola dei Famosi. Forse più l’Isola perché dovrei impegnarmi fisicamente. Ma farei benissimo anche il GF Vip a mani basse perché amo confrontarmi”.

E – restando in tema Isola dei Famosi (che nelle prossime settimane vedrà sbarcare il Pupo Matteo Diamante) – Alessio Guidi ha confermato di tifare per Miryea Stabile, la sua ex Pupa nel programma di Italia 1.

Alessio Guidi fidanzato con Stephanie Bellarte

A La Pupa e il Secchione e Viceversa, Alessio Guidi si è innamorato della modella Stephanie Bellarte con cui sta tutt’ora.

“Stephanie è bellissima. È stato più o meno un colpo di fulmine. Ricambiavamo gli sguardi. Ci siamo presi un po’ di tempo all’inizio. Lei è la prima ragazza che ho visto. Per la sua eleganza, per il modo di camminare, di muovere le mani. Fuori la trasmissione è diverso ma lei è diventata parte della mia quotidianità. Ha conosciuto amici, parenti e la nonna che le prepara tanti cibi che le piacciono tanto. Ora siamo davvero noi stessi”.

