Alessio Falsone, nuovo concorrente del Grande Fratello: “A cena con un uomo? A me il salame non piace”

Il Grande Fratello questa sera, nella puntata del 5 febbraio, aprirà le porte a due nuovi concorrenti: la conduttrice Simona Tagli e il non famoso Alessio Falsone.

“Non mi concedo più come prima” – si sente nel video – “Tant’è che molte donne mi fanno passare per Chione Harry, il fratello di Harry Potter: Harry Chione. Come potrei quindi io godere di una cena con un uomo sapendo che a me il salame al cioccolato non me gusta?”.

Una risposta data durante un Q&A con i followers (ma davvero?) in cui qualcuno gli avrebbe chiesto: “Concederesti la possibilità di una cena ad un uomo?“.

Ecco il video completo:

Magari Alessio Falsone si rivelerà essere simpaticissimo, ma da queste premesse per me THANK U NEXT.

I concorrenti in Casa

Alessio Falsone

Anita Olivieri

Beatrice Luzzi

Federico Massaro

Fiordaliso

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Greta Rossetti

Letizia Petris

Marco Maddaloni

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Perla Vatiero

Rosy Chin

Sergio D’Ottavi

Simona Tagli

Stefano Miele

Vittorio Menozzi

I concorrenti fuori

Claudio Roma

Marco Fortunati

Lorenzo Remotti

Arnold Cardaropoli

Heidi Baci

Samira Lui

Valentina Modini

Giselda Torresan

Jill Cooper

Giampiero Mughini

Ciro Petrone

Angelica Baraldi

Alex Schwazer

Mirko Brunetti

Sara Ricci

Rosanna Fratello

Monia La Ferrera