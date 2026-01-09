Alessio Falsone diventerà papà

Alessio Falsone, uno dei concorrenti della 17esima edizione del Grande Fratello, presto diventerà papà e ha recentemente svelato il nome del figlio. Alessio si era avvicinato alla concorrente Anita Olivieri durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ma il loro rapporto non era andato oltre una semplice amicizia a causa dei loro stili di vita differenti.

Dopo la fine del Grande Fratello, il nome di Alessio era stato accostato a quello della vincitrice Perla Vatiero, che aveva appena concluso la sua relazione con Mirko Brunetti. Tuttavia, entrambi avevano smentito qualsiasi voce di gossip. Alessio ha poi trovato l’amore e ha rivelato di aspettare il suo primo figlio con la sua compagna Chiara, una giovane donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Alessio ha svelato il nome del figlio, Achille, condividendo una foto su Instagram del pancione della sua compagna. Ha anche spiegato di non ritenere necessario compiere il grande passo del matrimonio al momento, a causa della mancanza di fondi. Per lui il matrimonio rappresenta l’occasione giusta per festeggiare con amici e parenti, ma non è il caso per lui farlo ora mentre Chiara è incinta.

Alessio ha assicurato che lui e Chiara sono molto felici insieme e che procede tutto bene. Il lieto annuncio è arrivato quando Chiara si trovava al quinto mese di gravidanza. Alessio si augura di poter essere per Achille “un padre meraviglioso” e ammette di avere ansie e paure legate a questo grande cambiamento.