Gossip

Alessio e Sonia lasciano la legge per la Tv dopo Temptation

Da StraNotizie
NEWS

Alessio Loparco e Sonia Mattalia, dopo la loro partecipazione a “Temptation Island”, hanno deciso di lasciare la professione di avvocati per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Secondo il settimanale “Oggi”, i due hanno già richiesto la cancellazione dall’Ordine degli avvocati, dimostrando un forte interesse per l’intrattenimento.

Durante il reality show, la loro relazione ha subito delle tensioni, culminando in una separazione al falò di confronto. Tuttavia, dopo il programma, Alessio e Sonia hanno scelto di riunirsi. In seguito alla conclusione di “Temptation Island”, la decisione di abbandonare la carriera legale è stata confermata da diverse fonti, che segnalano il loro desiderio di intraprendere nuove avventure televisive.

Questa scelta ha preoccupato i genitori di Alessio, che hanno espresso la loro ansia per il suo allontanamento. Hanno dichiarato: «Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene; se sei felice, anche noi staremo meglio».

Al momento, non ci sono dettagli sui progetti futuri di Alessio e Sonia nel settore dello spettacolo. Tuttavia, si prevede che, nei prossimi mesi, possano emergere ulteriori notizie sulle loro nuove esperienze e sulle scelte sia professionali che personali, in particolare in relazione ai programmi televisivi che potrebbero seguirli.

