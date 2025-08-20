Alessio e Sonia da Temptation Island verso il matrimonio?

Alessio Loparco e Sonia Natalia stanno attraversando un momento particolare. Dopo un percorso tumultuoso nell’ultima edizione di Temptation Island, la coppia ha anche deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati. Nonostante le difficoltà, i fan continuano a seguire con interesse le loro vicende sentimentali e, sorprendentemente, ci sono voci su un possibile matrimonio.

Alessio e Sonia sono stati protagonisti indiscussi del programma di Canale 5, regalando al pubblico momenti di crisi, passione e riappacificazioni inaspettate. La loro relazione, che sembrava giunta al termine dopo sette anni, potrebbe ora prendere una nuova direzione. Secondo un’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, la coppia starebbe per convolare a nozze. L’ipotesi è supportata dalla notizia che Alessio sta preparando la cresima, un passo considerato necessario prima del matrimonio.

Contemporaneamente, la partecipazione a Temptation Island ha avuto conseguenze più gravi per la coppia, inclusa la decisione di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati. A confermare questa situazione è stato il settimanale Oggi, che ha riportato le parole dei genitori di Alessio, Rosa Calabrese e Pietro Loparco, preoccupati per il lungo silenzio del figlio: “Sei sparito da 7 mesi, facci sapere che stai bene”. La situazione tiene tutti con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi.