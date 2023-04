Alessio e Mattia, alchimia tra i due ballerini di Amici: la rivelazione di Cavaliere (anticipazioni)

Durante la puntata di Amici di Maria registrata ieri c’è stato un ballottaggio davvero inaspettato. Ovviamente questo articolo contiene spoiler, quindi se non volete leggere nessuna anticipazione fuggite subito. Ma torniamo a noi. A rischiare il posto nella scuola mariana sono Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, due ballerini di Raimondo Todaro.

I due ragazzi in questi mesi di casetta hanno legato moltissimo, stringendo una vera amicizia. Anche per questo quando hanno scoperto che uno dei due avrebbe dovuto lasciare definitivamente il talent sono andati in crisi. Maria De Filippi è intervenuta ed ha spiegato che nel suo programma si formano tante amicizie e simpatie, ma che dopo la fine del serale molte di queste si perdono. I due ragazzi però hanno assicurato che a loro questo non succederà. Cavaliere nello specifico ha detto che vorrà frequentare Zenzola anche lontano dagli studi Elios ed ha anche aggiunto che con il biondino pugliese ha un rito: il latte con i biscotti a mezzanotte.

Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, il ballottaggio e l’alchimia.

