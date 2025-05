Alessio Di Ponzio: un compleanno speciale per l’amicizia

Alessio Di Ponzio ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno il 22 febbraio, ma ha scelto di posticipare la celebrazione per permettere a Daniele Doria, il suo migliore amico conosciuto a “Amici”, di partecipare. All’epoca della sua data di nascita, Daniele era ancora nel talent show.

Durante il compleanno, Daniele è stato l’unico ex compagno di classe presente. In un’intervista a “Verissimo”, ha descritto Alessio come una persona speciale con cui ha creato un forte legame. Tra i due amici ci sono stati momenti di affetto, espressi anche attraverso pubbliche dichiarazioni come “ti amo”, in un contesto puramente amichevole.

A Natale, mentre entrambi erano in “Amici”, Alessio ha scritto a Daniele una lettera affettuosa, descrivendolo come un amico dal cuore grande e per il quale prova una connessione immediata. Nella lettera, Alessio ha espresso la speranza di continuare il loro percorso insieme.

Daniele ha risposto con un messaggio in cui ha sottolineato l’importanza di Alessio come braccio destro e il supporto che ha saputo dargli, anche a distanza. La loro amicizia è descritta come un legame profondo e raro, in cui entrambi si sentono fortunati di avere l’uno l’altro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it