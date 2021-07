Lo scorso maggio Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola a Uomini e Donne. Dopo appena due mesi di storia ieri l’ex tronista ha annunciato la rottura con il fidanzato.

“Sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura. Sono una ragazza normale con una vita normale. Non avrei MAI pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa.

Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci e attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo.

Credo che due persone che si amano non possano fare a meno di stare INSIEME, anche nella tempesta. Non riesco ad essere diversa da quella che sono, né vorrei cambiarmi, solo migliorarmi per diventare una donna felice. Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere.

Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia l’ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall’impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. Io ho sbagliato questo, sicuramente. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni. “Quelle foto” sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”.