Alessio Cavaliere scoppia a piangere ad Amici: “Ho visto Samu, come fa lui?”

Ogni settimana c’è un alunno di Amici che crolla e scoppia in lacrime e questa volta è toccato al nuovo arrivato, Alessio Cavaliere. Il ballerino ultimamente ha dei problemi a memorizzare le coreografie e il colpo di grazia è arrivato quando ha visto Samu Segreto che riusciva – a differenza sua – a replicare tutti i passi che gli erano appena stati insegnati. Alessio si è confidato con Cricca e Ramon e ha anche detto di avere paura del serale.

“Ragazzi non sto bene. Non lo so, è un periodo. Che oggi ero in sala ed era come se ballassi solo da due settimane. Non ho idea di cosa mi stia succedendo. Ormai è un periodo che mi succede sta cosa. Mi faccio domane e mi chiedo se quello che sto facendo è giusto. Sono andato in crisi. Sto imparando una coreografia nuova e ho un blocco, una cosa mentale. Non capisco bene cosa mi blocchi. Ero lì che mi spiegava un passo, l’ho dimenticato subito. Sento una pressione data da me stesso e da quella maglia. Lo so che è giusto che pesi quella maglia però non mi sento bene. Ormai è un accumularsi di cose.

Non ho il cervello libero. Poi ho mille paranoie. Come ballerino mi mancano certe cose, quella completezza che i ballerini hanno bisogno di avere per risultare forti. Non riesco più a imparare le coreografie e questa è la mia crisi. Non so più darmi il tempo per fa bene le cose. – ha continuato Alessio Cavaliere – Prima di me c’era Samu che stava provando e mi sono chiesto ‘come cavolo ha fatto ad impararla subito?’. Lui ha davvero memorizzato immediatamente. Mi è presa questa cosa che non mi fa ragionare. Mi spaventa il serale e poi io sono arrivato dopo di voi”.