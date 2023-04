Alessio Cavaliere, l’amaro in bocca dopo l’eliminazione ad Amici

La classe di danza di Amici quest’anno era più forte del solito, ma purtroppo tra gli ultimi eliminati ci sono stati due dei ballerini più talentuosi del programma: Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Il ballerino napoletano 24 ore dopo la sua uscita ha fatto un bilancio e – con l’amaro in bocca per l’eliminazione – ha ringraziato tutti, da Maria al pubblico.

“Eccoci qui, di ritorno nella mia bella Napoli. Che viaggio. Rendersi conto che è finita lascia un po’ d’amaro in bocca, ma basta uno sguardo al passato per rendermi conto quanto quest’esperienza mi abbia cambiato la vita.

Grazie Maria, per quello che è oggi Amici. E grazie, per tutte le giornate no, per le incomprensioni, per i pianti, per le gioie, per i sorrisi e per gli sguardi, per tutte le porte in faccia e per i complimenti che fanno bene al cuore, per aver avuto la possibilità di conoscere delle persone fantastiche, senza le quali il percorso non sarebbe stato lo stesso. Vi devo tanto.

Grazie a tutte le persone che lavorano attorno a questa macchina enorme, grazie alla redazione grazie per ogni buongiorno, sempre col sorriso e con la voglia di iniziare un’altra meravigliosa giornata. Devo dire grazie a tutti i professionisti, che hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro impressionante. Grazie per tutte le volte che vi è toccato sentirmi giù, impanicato.

E anche grazie ai prof, grazie Raimondo, per la fiducia e per aver creduto in me sin dal primo giorno. È stato meraviglioso lavorare insieme. – ha continuato Alessio Cavaliere – Grazie perché Amici è un mondo a sé, che riceve talenti e li sforna col doppio delle loro capacità.

E infine, non per importanza, ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicino, sempre, col cuore e con la mente.

Mi sento bene, sono felice. Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato in questi mesi, perché nulla è scontato, mi sono sentito a casa. Tu che stai leggendo, sì, ringrazio anche te per essere arrivat* fin qui. La vita è stupenda, apprezziamone ogni sfumatura”.