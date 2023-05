Alessio Cavaliere fisico e complessi: “Pensavo che il mio corpo non fosse all’altezza”

Alessio Cavaliere è stato un ballerino di Amici e qualche settimana fa, ospite a Verissimo, ha confessato di aver avuto problemi e complessi col proprio fisico.

“Avevo 17 anni e c’è stato un periodo in cui io avevo addirittura pensato di lasciare la danza a causa di tante cose che mi creavo nella mia mente. Tutto causato dal mio aspetto fisico. Non mi piacevo, mi guardavo allo specchio e mi dicevo ‘non sei fatto per ballare, sei fatto per fare altro, non sei giusto per la danza’”.

L’argomento è stato ripreso anche da SuperGuidaTv che gli ha chiesto delucidazioni a riguardo.

“Quel periodo è dato dal pensiero di non voler più ballare perché pensavo che il mio corpo non era all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario. Per me era quella la corporatura giusta per un ballerino. Avendo consolidato questo pensiero, iniziai a non ballare più. Quello che mi ha fatto tonare a ballare è l’unicità di ogni singolo ballerino. Ognuno è a suo modo unico, sia per quello che riguarda la corporatura sia per quello che riguarda il modo di ballare. Ho iniziato a lavorare su me stesso, a riprendere la mia vita e la mia passione in mano”.