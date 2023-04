Alessio Cavaliere eliminato da Amici, le prime parole dopo l’uscita

Dopo essere finito al ballottaggio finale insieme a Mattia Zenzola, alla fine ad uscire dalla scuola di Amici è stato Alessio Cavaliere. Il ballerino napoletano è sembrato tranquillo, l’unico dispiacere è stato di vedere in sfida con lui l’amico al quale era più legato all’interno della scuola. Alessio ha cercato di tranquillizzare Mattia fino all’ultimo.

“Devi stare calmo è tutto ok bro. Matti sono contento è ok. Sono super preso bene. Ho ballato e ho ballato tanto. Mi sono vissuto dei pareri, delle sfide, dei ballottaggi. Ho fatto un bel percorso. In qualunque caso prendi ciò che è tuo e cerca di essere consapevole di quanto sei forte. Tu sei bravissimo devi credere in te stesso. Comunque vada sono contento per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo retto quattro puntate, mica poco. Siamo arrivati al serale e siamo andati avanti. – ha continuato Alessio Cavaliere – Sono felice e mi sento di essere cresciuto tanto. Essere qui con Mattia è bello quanto brutto. Bello perché condividiamo anche questo. Domani mattina però ci alzeremo in posti diversi”.

Poco prima di dare il verdetto Maria De Filippi è intervenuta in casetta ed ha chiesto a Mattia cosa pensasse. Rispetto all’amico, Zenzola è sembrato più teso: “Ho paura perché sono arrivato a un punto in cui siamo tutti bravi. Questa è stata una settimana di ansia. Sulla mia partner di ballo posso solo dire cose bellissime. E la ringrazio per avermi fatto tutti questi complimenti. Ovviamente adesso sono un po’ giù e credo sia normale“.

Primo eliminato provvisorio di questa quarta puntata del Serale è Alessio! Contro chi si sfiderà all’eliminazione finale? #Amici22 pic.twitter.com/Ci6hpZcb0G — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2023

