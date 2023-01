Alessio Cavaliere, ecco chi è il ballerino che ha preso il posto di un ragazzo di Amici

Stando alle anticipazioni di Amici 22 oggi sono stati eliminati due ragazzi. Pare infatti che Raimondo Todaro abbia deciso di sostituire Samuel Antinelli con Alessio Cavaliere. Un’eliminazione quella di Samuel che ha spiazzato tutti sui social, ma in realtà il ragazzo già lo scorso dicembre era andato in crisi e aveva detto di non sentirsi pronto per il serale.

“Non so ragazzi sono molto giù. Io non ce la faccio. Sono un ballerino di hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c’è tempo. Potevo studiare di più fuori, per essere più preparato qui dentro. Questa è l’università, io sono alle superiori. Me ne vado perché vado a studiare. – ha continuato Samuel – Non lo merito perché sono troppo immaturo per tante cose. Non è che voglio andarmene adesso però noto certe cose e non mi sento all’altezza. Davvero è come se fosse un corso universitario per il quale non ho gli strumenti adatti“.

Alessio Cavaliere, chi è il nuovo ballerino di Amici 22.

Alessio Cavaliere ha 19 anni, è di Napoli e studia danza da quando era piccolo (ci sono articoli on line anche di 10 anni fa). Nel 2022 il 19enne ha ballato insieme ad Andreas Muller e Dario Schirone. E forse per quacuno di voi il volto di Alessio è familiare, visto che il ballerino un anno fa era già stato nella scuola di Amici di Maria per sfidare Guido Sarnataro (sfida giudicata da Garrison Rochelle).

“Un’esperienza che non dimenticherò facilmente e raccontarla mi fa venire i brividi. Tante nuove sensazioni che hanno cambiato il mio modo di vedere le cose e mi hanno aiutato ad amare ancora una volta in più la danza. – ha scritto un anno fa Alessi Cavaliere – Inutile dire che entrare in quello studio, sentire il calore del pubblico e poter condividere con tutta Italia ciò che sono io e come interpreto la mia danza non ha prezzo. È andata così, va bene lo stesso e anzi… sono contento di aver avuto questa grandissima opportunità per mostrare me stesso. Grazie Veronica e Andreas”.

Certamente entrare nel talent mariano ad un passo dal serale non sarà una passeggiata per Cavaliere, così come per Paky, che ha fatto il suo ingresso una settimana fa.

Ecco il ragazzo entrato al posto di Samuel.#Amici22 pic.twitter.com/GxEyqmhrJm — AMICI NEWS (@amicii_news) January 25, 2023