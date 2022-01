Lui è un attore apprezzatissimo in Italia e attualmente sta cavalcando un’ottima onda anche per quanto riguarda la vita privata. Alessio Boni, che oggi ha 55 anni, ha avuto due figli negli ultimi due anni. Ieri è stato ospite a Verissimo e, nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, ha confidato il suo desiderio di volerne un altro prestissimo.

La vita di Alessio Boni ha iniziato a prendere una piega diversa nel 2017, quando ha incontrato per la prima volta la giornalista Nina Verdelli. Daallora i due non si sono più lasciati e, anzi, hanno gettato basi per un’intera esistenza insieme.

Nel marzo del 2020, proprio quando stava scoppiando la pandemia, i due sono diventati genitori per la prima volta. Il piccolo Lorenzo è nato ed è arrivato a dare gioia in un momento particolarmente complicato per tutti.

Passa circa un anno e la famiglia Boni si allarga ancora. Nina è rimasta di nuovo incinta e, all’inizio del novembre del 2021, è nato il piccolo Riccardo.

Infinita la gioia dei due neo genitori bis, ma a quanto pare l’amore vuole altro amore, ed ecco qui che il desiderio attuale, è quello di averne almeno un altro.

Alessio Boni vuole una bimba

Credit: Verissimo – Mediaset

Nel pomeriggio di ieri l’apprezzatissimo attore 55enne originario della provincia di Bergamo è stato ospite nel salotto di Verissimo. Nella chiacchierata con la Toffanin ha parlato della sua Nina ed ha confidato quello che è il suo grande desiderio al momento:

Sono stato fortunatissimo a incontrare Nina. Con lei è stata una cosa fuori dal comune. La cosa principale con Nina era l’intento mentale, la stessa visione della vita. Siamo molto simili nei valori dell’etica, della morale e del rispetto. Se lei non la pensasse come me finirebbe. Stiamo pensando al terzo perché vorrei avere una figlia per darle il nome di mia nonna Maddalena.

Credit: Verissimo – Mediaset

Sui suoi due splendidi bambini, invece, ha detto: