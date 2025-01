Alessio Boni: Nuovi Inizi tra la Gioia di un Figlio e la Lotta alla Depressione

Durante la trasmissione “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, Alessio Boni ha annunciato di diventare papà per la terza volta con l’arrivo di Francesco, il suo nuovo figlio. Boni, già padre di Lorenzo e Riccardo, ha parlato della gioia della paternità, descrivendo come questa esperienza lo porti a una dimensione diversa nella vita. Ha espresso il suo affetto per la famiglia e ha scherzato sul cambio dell’auto e delle attrezzature necessarie per accogliere un terzo bambino, sottolineando quanto ami stare vicino ai suoi cari.

Nel corso dell’intervista, l’attore ha anche affrontato un periodo difficile della sua vita, quando si è trovato vicino a una possibile depressione. Boni ha spiegato che, proveniendo dal teatro, ha avuto difficoltà ad adattarsi al mondo del cinema e della televisione. Dopo una tournée con il noto regista Giorgio Strehler, si è sentito abbandonato, non essendo stato chiamato per le riprese di uno spettacolo. Quest’esperienza lo ha portato a sentirsi insoddisfatto e logorato, tanto da dover svolgere vari lavori per mantenersi, come il cameriere.

La svolta nella sua vita è arrivata grazie al supporto del regista Fabrizio Gifuni, che gli ha consigliato di consultare un medico. Il professionista ha suggerito a Boni di dedicarsi al riposo e di rimanere vicino alla sua famiglia per evitare di cadere nella depressione. Morale della storia, Alessio ritiene che l’affetto e il sostegno dei suoi familiari siano stati fondamentali per superare questo momento difficile. Ha quindi ringraziato non solo il suo amico Gifuni, ma anche i successivi provini e lavori che sono giunti dopo il periodo di crisi.

Inoltre, Alessio Boni interpreterà il ruolo di Giacomo Leopardi nella miniserie “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, in onda su Rai 1 il 7 e 8 gennaio 2025, diretta da Sergio Rubini. Questo progetto costituisce una riflessione sulla vita e l’opera del celebre poeta, considerato un genio della letteratura italiana.