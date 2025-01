Alessio Bernabei si confida: “Rivelo una cosa mai detta prima”

Dopo diversi anni, i “Dear Jack” si sono riuniti e hanno preso il nome di Follya, con membri Alessio Bernabei, Lorenzo Cantarini, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu. Hanno recentemente pubblicato il singolo “Don’t Cry”, che affronta il tema della mascolinità tossica. Alessio Bernabei ha condiviso su TikTok riflessioni sulla sua emotività, rivelando errori e limiti del suo passato. Ha ammesso di aver trattato male diverse ragazze, lasciando che la sua facciata da macho soffocasse la sua naturale empatia e sensibilità.

Bernabei ha raccontato che dopo la rottura con i Dear Jack e il suo debutto a Sanremo nel 2016 con “Non Siamo Infinito”, ha sentito una forte pressione sociale per apparire come un “super uomo”. Tale pressione lo ha spinto a conformarsi a uno stereotipo maschile che non gli apparteneva, facendolo sentire lontano da se stesso. Questa mascolinità forzata ha influenzato negativamente la sua carriera, portandolo a disertare appuntamenti e a non essere presente emotivamente.

Mentre con i Dear Jack i testi parlavano principalmente d’amore, durante quel periodo Bernabei non riusciva a comportarsi bene con le donne. Ha sottolineato come fosse importante non confondere i messaggi delle canzoni con chi realmente si è nel quotidiano, ammettendo di sentirsi inadeguato nell’esprimere chiaramente la sua vulnerabilità. Rivendica l’importanza di educare gli uomini a riconoscere e valorizzare la propria sensibilità, affermando che è meglio essere autentici e sensibili piuttosto che fingere di essere invincibili.