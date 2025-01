Alessio Bernabei fa mea culpa: “Ho fatto qualcosa di grave e imbarazzante”

Negli ultimi giorni, Alessio Bernabei è tornato su TikTok per riflettere sui suoi errori passati, ammettendo di aver trattato male alcune ragazze e riconoscendo comportamenti legati alla mascolinità tossica. In particolare, ha fatto riferimento a un tweet controverso del 2019, in cui scrisse: “Le cag*e ai cani, le leonesse ai leoni”, causando polemiche e critiche. Inizialmente tentò di giustificarsi, ma dopo ulteriori reazioni negative si scusò, affermando di non essere sessista né omofobo, ma solo un ragazzo deluso in amore.

Bernabei ha recentemente condiviso su TikTok che quel tweet era frutto di un momento di rabbia dopo aver scoperto un tradimento, e che non si riconosceva in quel comportamento, descritto come un insulto non solo verso le donne. Ha spiegato che, per sentirsi adeguato, adottò un atteggiamento che lo portò a usare un linguaggio inappropriato. Inizialmente non credeva veramente alle sue scuse, ma con il tempo e grazie alla psicoterapia, ha preso coscienza della gravità delle sue azioni.

Attraverso un percorso di rieducazione, Bernabei ha superato questo stato mentale e ha ritrovato un modo di vivere più sano. Le emozioni rivissute in quel periodo lo hanno ispirato a scrivere una canzone intitolata “Don’t Cry”, un invito agli uomini a esprimere le proprie emozioni in modo sano e a condividerle con gli altri. Il brano sembra riflettere la sua evoluzione personale e la ricerca di autenticità.