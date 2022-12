Alessia Quarto, un anno dopo C’è Posta e il marito che l’ha tradita con la cugina: “Ecco cosa è successo dopo”

Lo scorso gennaio a C’è Posta Per Te è andata in onda la storia più chiacchierata dell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi. Giovanni ha avuto una relazione con sua cugina, il ragazzo è stato scoperto grazie a degli sms e questo ha scatenato una faida familiare. La moglie, Alessia Quarto, – giustamente – non ha aperto la busta e non è riuscita a perdonare il marito.

Però vorrei sapere perché è andato con mia cugina, ce l’aveva d’oro forse? Mica è Belen, Maria guarda, te la vorrei far vedere. Perché nemmeno a dire che sia la Rodriguez. – ha continuato Alessia Quarto – Quella donna è un tunnel, troppi tram ci passano. Ormai non mi vedo più con lui. Il mio futuro non è accanto a questo ragazzo e per me puoi chiudere”.

“Sono onesta, a me vederlo piangere e disperarsi dispiace anche. Però il dolore è stato troppo grande e non posso perdonarlo. Quando io stavo a terra lui non c’era. Ho anche perso un bambino, mi ha fatto del male nel momento peggiore. Apprezzo il coraggio che ha avuto nel venire qui.

Ad un anno dall’esperienza a C’è Posta Alessia Quarto è tornata a parlare della sua vicenda. In un’intervista rilasciata a Radio Cusano la ragazza ha rivelato di aver risentito Giovanni, ma solo per delle pratiche della separazione. Tra i due infatti è finita definitivamente.

“Io ero convinta che la posta me l’avessero mandata dei parenti con cui non ci parliamo da anni. Quando ho visto lui però ho pensato subito che non avrei mai aperto la busta. Se l’ho risentito dopo la puntata? Ci siamo risentiti per questioni di separazione, ma nulla fuori da questo. Non l’ho più visto da quel momento. Nessun riavvicinamento o ripensamento con lui. Non so se sia fidanzato e non mi interessa. Io mi sono rifidanzata e adesso sono molto felice.

Per mesi ho ricevuto messaggi dal pubblico del programma. Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!