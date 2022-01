La vera protagonista della prima puntata di C’è Posta Per Te è stata Alessia Quarto. La giovane ha reagito all’invito del marito Giovanni (che l’ha tradita con sua cugina) con ironia e tranquillità, guadagnandosi così l’affetto dei telespettatori e molti follower, su Instagram infatti in poche ora ha raggiunto il traguardo dei 70.000 seguaci.

Alessia Quarto oggi è intervenuta sui social, per ringraziare chi le ha inviato messaggi d’affetto e anche la sua famiglia che l’ha sostenuta dopo le corna. Adesso abbiamo anche la conferma che Alessia e Giovanni non sono tornati insieme.

La ragazza ha anche lanciato una shade al suo ex, pubblicando una foto con suo cugino: “Siamo cugini ma non ci teniamo“.

“Stanno uscendo le cose della puntata con le cose che ho detto. Volevo dire che io mi assumo la totale responsabilità di quello che ho detto e su quello che tutt’ora penso. Però per tutelare quello che resta della mia privacy io non risponderò ai post pubblici. Però ognuno è libero di fare ciò che vuole, se vogliono rispondere, io non mi assumo alcuna responsabilità se non delle mie azioni. Ci tengo particolarmente a dire che non sono stata io a volere tutto questo, ma sono stata chiamata in causa e sono stata costretta a rispondere come era doveroso fare.

Sono senza parole. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi d’affetto e vorrei rispondere a tutti, ma sono una. Anche perché fino a ieri mi conosceva soltanto mio padre e adesso mi chiamano la queen, ma alla fine non sono nessuno

Non so cosa vi aspettate da me, sono una ragazza normale, la mi anon è stata una vita facile già prima del tradimento. Però sono orgogliosa di dire che ogni volta che sono caduta ho avuto una grande famiglia a tendermi la mano! Ed è questa la mia unica e immensa ricchezza. Grazie anche per quello che mi scrivete ragazzi.

Mi hanno clonato il profilo oggi. Se volete farlo ok, ma prendetevi anche quello che ho passato, dai traumi ai dolori. E nei vostri momenti di debolezza vedete se siete uguali a me, un abbraccio grande”.