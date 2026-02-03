Alessia Prete è diventata mamma a Torino, ecco la storia

Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, ha dato alla luce il suo primo figlio, Roberto, lunedì 2 febbraio. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove l’ha condiviso con i suoi follower dal letto dell’ospedale Sant’Anna di Torino. L’ex gieffina ha immortalato il momento mostrando il braccialetto clinico con la data e l’orario della nascita.

Il papà del neonato è Alessandro, un uomo molto riservato che non lavora nel mondo dello spettacolo. Di lui si conosce poco, se non che appare occasionalmente nei post di Alessia sui social.

Alessia Prete ha una laurea in Economia e Statistica ed è diventata nota al pubblico nel 2018 partecipando al Grande Fratello, dopo un’esperienza a Miss Italia nel 2016. Durante il reality, ha avuto una relazione molto seguita con Matteo Gentili, ma attualmente vive a Ginevra con Alessandro.

La gravidanza di Alessia è stata serena e ha condiviso con i suoi follower le emozioni legate all’attesa. A gennaio, parlando dell’ultimo mese di gravidanza, ha descritto il periodo come “il più lungo e intenso”, rivelando di avvertire i cambiamenti nel suo corpo e condividendo le sue emozioni tra sogni e paure.

Dopo il Grande Fratello, Alessia ha partecipato a diverse ospitate televisive, tra cui Pomeriggio 5, dove si è lasciata con Matteo Gentili in diretta. Nonostante la rottura, ha continuato a provare affetto per lui. Ha anche lavorato come speaker per RDS a Milano prima di trasferirsi a Ginevra con Alessandro.