Alessia Pifferi: la proposta di matrimonio in carcere e l’uomo misterioso

Emergono sviluppi inquietanti riguardo alla proposta di matrimonio ricevuta in carcere da Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, di un anno e mezzo, morta di stenti dopo essere stata lasciata da sola in casa per sei giorni. L’autore della proposta sarebbe un stalker di Roma, già oggetto di indagini per perseguitare un’altra persona.

La lettera, rivelata da Fanpage, contiene parole sconcertanti: l’uomo scrive di essere innamorato di Alessia e di provare una “goduria estrema” per la sua azione nei confronti della figlia. La proposta di matrimonio è seguita dalla risposta di Alessia, che ha accettato, affermando di voler essere portata fuori dal carcere per iniziare una nuova vita insieme.

In un ulteriore sviluppo, si scopre che l’uomo ha utilizzato un nome falso per firmare la lettera. La legale di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha annunciato che ha avviato un appello contro la condanna, chiedendo una nuova perizia psichiatrica. Secondo il legale, la risposta di Alessia alla proposta di matrimonio dimostrerebbe la sua incapacità di intendere e di volere.

Recentemente, Alessia Pifferi è stata trasferita dal carcere di San Vittore a quello di Vigevano, dove continuerà a scontare la condanna. La vicenda ha suscitato notevole attenzione mediatica, data la gravità del reato e la natura della proposta ricevuta dalla donna.